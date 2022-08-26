Олександр Колєсніков, якого окупанти призначили «заступником начальника ДАІ» Бердянська, від отриманих травм помер

В окупованому Бердянську Запорізької області у п’ятницю, 26 серпня, пролунав вибух. Постраждав Олександр Колєсніков, якого окупанти призначили «заступником начальника ДАІ» Бердянська. Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення, його госпіталізували. Пізніше стало відомо, що він помер у лікарні.

«У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух, в результаті якого постраждав призначений російськими силами так званий заступник начальника ДАІ Олександр Колесніков. Від отриманих поранень він помер у лікарні», – повідомили Telegram-каналі Оперативний ЗСУ.

За інформацією окупаційної влади, вибух пролунав поблизу оздоровчого центру «Криворізький гірник». Російські ЗМІ опублікували фото, на яких зафіксовано пошкоджений вибухом службовий автомобіль.

Фото РИА Новости

Спочатку повідомлялося, що заступник начальника ДАІ отримав осколкові поранення, проте пізніше написали, що, за інформацією місцевої окупаційної адміністрації, Колєсніков помер від отриманих поранень. Також російські ЗМІ повідомили, що вибухівка була закріплена на дереві. Наразі інформації від української влади не було.

Постраждалий – Олександр Колєсніков, якого загарбники призначили «заступником начальника ДАІ» Бердянська. Окупанти звинувати Збройні сили України у замаху на життя Колєснікова.