Автомобіль українофобки вибухнув і загорівся

У Московській області вибухнула машина, що належить Дар'ї Дугіній (псевдонім Дар’я Платонова) – доньці російського пропагандиста, українофоба, ідеолога «русского міра» Алєксандра Дугіна, повідомили російські ЗМІ.

Згідно з цими повідомленнями, Дугіна в момент вибуху перебувала в автомобілі й загинула на місці. Автомобіль, яким керувала Дугіна, вибухнув під час руху.

Офіційно правоохоронні органи не підтверджували вибух машини Дугіної. ТАСС із посиланням на свої джерела повідомляв про вибух автомобіля в Підмосков'ї, в результаті якого загинула водійка, однак не уточнював її прізвища.

Дугіна, українофобські погляди якої збігалися з поглядами її батька, їхала в автомобілі Toyota Land Cruiser. Російські правоохоронці вважають, що в автомобіль було закладено вибуховий пристрій, після спрацювання якої позашляховик загорівся.

Соратник Дугіна Пьотр Лундстерм повідомив, що загинула донька Дугіна, а в автомобілі мав бути сам Дугін – вони збиралися разом повертатися із російського пропагандистського фестивалю.

Дар'я Платонова (Дугіна) була політичною оглядачкою Міжнародного євразійського руху, який очолює її батько. В липні була внесена до санкційних списків Великої Британії. Незадовго до загибелі була на зруйнованій росіянами «Азовсталі» в Маріуполі і розповідала про ненависть до «нацистів» і «бандерівців».

Хто Такий Алєксандр Дугін

Алєксандр Дугін – російський «філософ» і публіцист, який вважається ідеологом «русского міра». З початку 2000-х обстоює ідеї неоєвразійства і крайнього російського етнічного націоналізму як ідеологічну платформу російської влади. Нібито має значний вплив на президента РФ Владіміра Путіна.

Дугін був прихильником введення військ в Україну та окупації усієї її території, крім західних областей, пише «Суспільне».

«Суверенітет України є настільки негативним для російської геополітики явище, що, в принципі, легко може спровокувати збройний конфлікт... Україна як самостійна держава з якимись територіальними амбіціями є величезною небезпекою для всієї Євразії, і без вирішення української проблеми взагалі говорити про континентальну геополітику безглуздо», – писав Дугін у своїй книзі «Основи геополітики».

У 2014 та 2015 роках внесений до списків санкцій Євросоюзу, США та Канади. Занесений до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України і в базу центру «Миротворець»