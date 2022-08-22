Російський пропагандист та українофоб Алєксандр Дугін разом із дочкою Дар'єю

Федеральна служба безпеки держави-терориста Росії у понеділок, 22 серпня, повідомила, що розкрила вбивство дочки російського пропагандиста, українофоба, ідеолога «русского міра» Алєксандра Дугіна Дар'ї Дугіної (псевдонім Дар’я Платонова).

За даними спецслужби, повідомлення якої поширюють російські ЗМІ, «злочин підготовлений та вчинений українськими спецслужбами».

У вбивстві підозрюють громадянку України Наталю Вовк 1979 року народження, яка 23 липня приїхала до Росії разом із 12-річною дочкою Софією Шабан. Вони орендували квартиру в будинку у Москві, де мешкала Дар'я Дугіна.

Після вбивства Дугіної, як стверджують в ФСБ, «Вовк разом із дочкою виїхала через Псковську область до Естонії».

Нагадаємо, ввечері у суботу, 20 серпня, в російському Підмосков’ї підірвали автомобіль доньки Дугіна – Дар’ї Дугіної. Як повідомляють російські медіа, Дугіна з батьком була на заході, після якого вони планували поїхати разом, проте зрештою опинилися в різних автомобілях.

Олександр Дугін – один із ідеологів «російського світу», він виступав за введення російських військ в Україну та окупації практично всієї її території. Вважається, що ідеї Дугіна впливають на політику Кремля. Дар’я Дугіна поділяла ідеї батька і займалася громадською діяльністю. Разом із батьком її було внесено до санкційних списків Великої Британії.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав у ефірі національного телемарафону 21 серпня заявив, що Україна не причетна до підриву автомобіля російського праворадикального громадського діяча Олександра Дугіна, внаслідок якого загинула його донька.

«Підкреслюю, що Україна, безумовно, до цього (підриву авто Дугіна – ред.) не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава», – сказав він і припустив, що підрив є проявом внутрішньополітичної боротьби в Росії.

Увечері 21 серпня військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram опублікував заяву нібито організації Національної республіканської армії (НРА), яка взяла відповідальність за підрив автомобіля, в якому їхала Дар'я Дугіна.

«Ми оголошуємо президента Путіна узурпатором влади і військовим злочинцем, який поправив Конституцію, розв'язав братовбивчу війну між слов'янськими народами і відправив російських солдатів на вірну і безглузду смерть…Путін буде нами скинутий і знищений!», – зазначено у заяві.

Під своїм постом Цаплієнко написав, що достовірність листа, опублікованого на невеличкому Telegram каналі не підтверджена. На його думку, ця заява більше схожа на ФСБешний проект задля виявлення людей, які готові до супротиву для їх подальшого знешкодження.

Згодом цей лист поширив російський політичний діяч Ілля Пономарьов, який проживає в Україні.