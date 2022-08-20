Російські загарбники в суботу, 20 серпня, влучили у п'ятиповерховий будинок у Вознесенську Миколаївської області, внаслідок чого дев’ятеро людей, з них четверо дітей, отримали поранення. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Сьогодні рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки», – написав він у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, внаслідок цього удару поранення отримали дев’ятеро людей, з них четверо дітей. Стан усіх дітей важкий, їхній вік – від трьох до сімнадцяти років.

Також Кім розповів, що одну з постраждалих дітей перевезли до лікарні у Миколаїв. Уламок російського снаряда вирвав дівчинці око.

Нагадаємо, 17 і 18 серпня російські воєнні злочинці вдарли ракетами по двох гуртожитках у Харкові, внаслідок чого загинула загалом 21 людина: 16 з них жителі гуртожитку на Салтівці, а п’ятеро проживали в гуртожитку у Слобідському районі Харкова.