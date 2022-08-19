Внаслідок удару по гуртожитку на Салтівці загинули 16 людей, а у Слобідському районі – п’ятеро

Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів російських воєнних злочинців по гуртожитках у Харкові 17 і 18 серпня зросла до 21. Ще ввечері напередодні їх було 17. Крім того, 44 людини отримали поранення, повідомило у п’ятницю, 19 серпня, «Громадське» з посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

Він розповів, що за останньою інформацією в Салтівському районі підтвердили уже 16 загиблих та 22 поранених. Останніми знайшли тіла двох людей – жінки 50 років та, ймовірно, чоловіка, який сильно обгорів.

У Слобідському районі рятувальні роботи завершилися. Там унаслідок російських обстрілів 17-18 серпня загалом загинули п’ятеро людей та 22 отримали поранення. Останнім з-під завалів дістали тіло 39-річного чоловіка.

Окрім цього, внаслідок обстрілу Краснограда на Харківщині загинули 2 людини, ще троє поранені.

Нагадаємо, близько 21:00 17 серпня окупанти вдарили ракетою по житловому триповерховому гуртожитку в Салтівському районі Харкова. Внаслідок вибуху трапилися масштабні руйнації та пожежа на площі 600 м². Під час рятувальної операції службам вдалося врятувати чотирьох людей. Всі вони зазнали травм різної тяжкості. Відомо, що в цьому гуртожитку, зокрема, жили люди з порушеннями слуху і мовлення.

А зранку 18 серпня росіяни влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова.