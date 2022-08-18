Росіяни вдарили по гуртожитку крилатою ракетою «Калібр»

Під завалами зруйнованого російською ракетою гуртожитку в Салтівському районі Харкова можуть бути люди із порушеннями слуху, котрі можуть не чути рятувальників, повідомила у ніч на четвер, 18 серпня, радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова.

«Серед постраждалих були люди з порушеннями слуху... попередньо були вони серед тих, кому надали допомогу на місці. Чекаємо інформацію з лікарень. Вони могли не почути тривогу», – написала Попова у Facebook.

«Українська правда» з посиланням на джерела у місцевій владі повідомила, що у знищеному росіянами гуртожитку в кількох під'їздах проживали люди з порушеннями слуху. За їхньою інформацією, ці люди можуть бути під завалами, але рятувальники не можуть до них докричатись, а вони самі не можуть пояснити, де вони і що з ними.

Наразі відомо про сімох загиблих та 20 поранених. Директор облдепартаменту цивільного захисту Іван Сокол розповів «Суспільному», що РФ вдарила по гуртожитку у Харкові крилатою ракетою «Калібр». За його словами, у будівлі проживали понад 30 людей, в тому числі пенсіонери та діти.

Російські воєнні злочинці вдарили по гуртожитку на Салтівці ввечері в середу, 17 серпня.