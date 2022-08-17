Внаслідок удару повністю знищено гуртожиток у Салтівському районі

Ввечері у середу, 17 серпня, російські воєнні злочинці знову відкрили вогонь по Харкову. Один зі снарядів влучив просто у житловий будинок, який від удару повністю зруйнувався, на місці спалахнула сильна пожежа.

За даними міського голови Ігоря Терехова, на цей час є інформація про трьох загиблих та десятьох поранених.

Повідомляється, що у сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. У небі видніється зарево.

Зазначається, що за попередньою інформацією, росіяни вдарили по житловому будинку крилатою ракетою.

Радниця голови обласної ради Наталія Попова повідомила, що за її даними, 11 людей було поранено і кількість постраждалих може зрости. Однак дещо пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок російського удару щонайменше шестеро людей загинули, ще 16 отримали поранення.

На обстріл Салтівського району Харкова відреагував президент Володимир Зеленський. На думку голови держави, підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора

«Коли чуєш про харківську Салтівку – це знову біль. Біль за всю Україну. Біль за Харків. Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося», – йдеться у повідомленні в Telegram.

Заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко опублікував знімки наслідків удару росіян по Салтівці.

фото Кирила Тимошенка

фото Кирила Тимошенка

Зазначимо, що росіяни також обстрілювали Салтівський район напередодні ввечері. Під ворожі обстріли потрапили гаражний кооператив (там було зруйновано та загорілися декілька приватних гаражів) і транспортна інфраструктура.