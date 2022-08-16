Результат нічних обстрілів росіян 15 серпня

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про один із «наймасованіших» обстрілів росіян за останній час. Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати мирні об'єкти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди. Також росіяни обстріляли п'ять районів Харкова. Внаслідок обстрілів впродовж доби у Харкові постраждали 9 людей, одна жінка померла.

«Цієї ночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали дев’ять людей у Харкові, з них жінка 75 років, на жаль, від отриманих поранень померла», – розповів Синєгубов.

За словами Олега Синєгубова, увечері 15 серпня близько 22:30 російські війська обстріляли Київський район Харкова з реактивних систем залпового вогню, пошкодивши приватні будинки та дорожнє покриття. Крім того, о 02:30 сили оборони міста зафіксували одразу сім пусків ракет із російського Белгорода в бік Харкова.

Про масштабні обстріли міста розповів і міський голова Ігор Терехов. За його словами, росіяни обстріляли п’ять із дев’яти районів міста. Він зазначив, що такого радіусу удару ракетами по місту не було давно.

«Вночі о 02:15 були обстріляні відразу декілька районів Харкова. Попередньо, Шевченківський і Київський (фактично сам центр міста), Салтівський, Індустріальний і Холодногірський райони», – розповів Терехов.

Удари пошкодили фасади будівель і частково зруйнували дорожне покриття.

Також Олег Синєгубов розповів, що російські військові спробували прорвати оборону ЗСУ на напрямку Козача Лопань – Уди. Але українські сили відкинули ворога назад.