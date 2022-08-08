Починаючи з 24 лютого – дати нападу Росії на Україну, від рук російських воєнних злочинців загинули понад 1000 цивільних жителів Харківської області, повідомив обласний прокурор Олександр Фільчаков.

«Держава-агресор тероризує та вбиває мирних мешканців. Я маю констатувати, що на території Харкова та області вже загинуло понад 1000 цивільних осіб, поранено – вдвічі більше. Серед вбитих – 50 дітей. Наймолодший загиблий від дій агресора – 5-місячний малюк», – сказав він у неділю, 7 серпня.

Фільчаков констатував, що російська армія кожного дня запускає по Харківщині десятки ракет та обстрілює населені пункти з артилерії. Вже повністю або частково зруйнувано понад 7000 об’єктів у місті та області, 2800 багатоповерхівок, майже 1800 житлових будинків, понад 500 закладів освіти та 150 лікарень.

Керівник прокуратури Харківщини зазначив, що наразі правоохоронці розслідують майже 3,5 тис. злочинів, пов’язаних з порушенням законів та звичаїв війни. Серед них майже 3000 – це злочини, пов’язані з бомбардуванням цивільної інфраструктури, близько 50 – стосовно вбивств, понад 120 – щодо незаконного позбавлення волі. Також розслідується майже 300 злочинів щодо мародерства та 4 – щодо зґвалтувань.

Нагадаємо, наразі найбільше жертв війни серед цивільного населення підтверджено на Київщині – приблизно 1340. Але за непідтвердженими даними, найбільше людей загинуло в Маріуполі – понад 20 тис.