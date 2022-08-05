Злочинцем виявився 29-річний уродженець Туви з чеченського батальйону «Ахмат»

Розслідувальна група Bellingcat знайшла російського військового-садиста, який катував, а потім стратив українського військовополоненого. Про це йдеться в спільному розслідуванні Bellingcat та видання The Insider.

Як повідомляється, воєнним злочинцем виявився 29-річний уродженець Туви на імʼя Очур-Суге Монгуш, який є членом батальйону «Ахмат». Розслідувачам також вдалося зʼясувати, що знущання над українським військовим відбувалися на території санаторію «Привілля» в Луганській області.

Військовослужбовця держави-терориста вдалося насамперед по ковбойському капелюху та браслету. Крім того, на відео з катуваннями зафіксований автомобіль IKCO Samand. І бойовик, і автомобіль зʼявлялися на щонайменше 5 відеороликах, опублікованих російськими пропагандистськими ресурсами.

Зазначимо, що 28 липня в одному з російських Telegram-каналів зʼявилося відео знущань з (кого/чого) військовополоненого в українському камуфляжі. Двоє військових, які розмовляли російською, катували українського військовополоненого. На іншому відео закатованому військовому стріляють у голову, а його тіло тягнуть у рів.

Кадри катування і страти військовополоненого викликали значний резонанс. Старший радник конгресу США Пол Массаро закликав надати Україні все необхідне озброєння, щоб покласти край російським злочинам.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до Офісу генерального прокурора України задля перевірки факту та фіксації цього воєнного злочину, який є порушенням норм Женевської конвенції.

Окрім цього, готується повідомлення до Комітету проти катувань ООН для організації термінового візиту до Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України, а також до Європейського комітету із питань запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT). Правозахисники наголошують, що відрізання геніталій є найбільш очевидним прикладом катувань, які завжди засуджуються світовою спільнотою і заборонені Женевською конвенцією. В ООН заявили, що «шоковані».

Особа закатованого українського військового досі не встановлена.

Нагадаємо, що серед полонених у Росії українців понад 2,5 тис. українських бійців з «Азовсталі», а також понад 1,5 тис. цивільних, яких тримають як «обмінний фонд». Монітори ООН не мають доступу до українських військовополонених у Росії, однак знають про їхні катування.