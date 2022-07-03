Окупанти сильно побили працівника, який відмовився пірнати в бризгальний басейн ЗАЕС

У неділю, 3 липня, у лікарні, так і не прийшовши до тями, помер працівник Запорізької АЕС Андрій Гончарук. За словами міського голови Енергодару Дмитра Орлова, працівника, який на підприємстві працював водолазом гідроцеху, кілька днів тому побили окупанти.

«Кілька днів тому працівника атомної електростанції, досвідченого і професійного водолаза вкрай жорстоко побили окупанти. Від чоловіка вимагали пірнати в бризгальний басейн ЗАЕС, і після його відмови монстри в людському обличчі закатували Андрія Гончарука», – повідомив Дмитро Орлов.

Чоловіка з численними тілесними ушкодженнями в стані коми доставили до лікарні м. Енергодар. За словами Орлова, сьогодні чоловік помер, так і не прийшовши до свідомості.

«Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Ми ніколи не забудемо і не пробачимо злочини, які коять окупанти та їхні спільники-колаборанти в Енергодарі, на нашій українській землі!», – зазначив Орлов.

30 червня в НАЕК «Енергоатом» повідомили, що росіяни катують працівників Запорізької АЕС, щоб змусити їх осушити охолоджувальні басейни. Також окупанти викрадали опрацівників ЗАЕС.