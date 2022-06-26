Росіяни в Енергодарі викрадають людей заради заробітку. За словами міського голови Дмитра Орлова, за звільнення окупанти вимагають по 50 тис. грн.

«Бізнес на крові роблять рашисти в окупованому Енергодарі та найближчих селах району. Зараз в полоні перебувають сотні мешканців міста. З них значна частина – кваліфіковані працівники Запорізької атомної електростанції. Людей катують струмом, б’ють, утримують в ув’язнені тижнями, а інколи навіть місяцями», – повідомив Дмитро Орлов.

Він розповів, що окупантам байдуже, яку позицію займає ув’язнена людина, ким працює і чи взагалі брала учать в самообороні Енергодара. За його словами, якщо раніше в полон потрапляли тільки чоловіки, то зараз також викрадають і жінок. Вийти на волю без моральних, фізичних або матеріальних втрат вдається вкрай рідко.

«Крім так званих «політичних» в’язнів у окупантів є ще один великий напрямок діяльності – викрадення заради грошей. Стандартна такса орків по району за звільнення ув’язненої під будь -яким приводом людини – 50 тисяч гривень. Ці гроші вимагають сплатити самим полоненим або їхнім родичам», – розповів Орлов.

За його інформацією, за останні два тижні ситуація в окупованому Енергодарі тільки загострилася. Щоденно йому надходять по два-три повідомлення про нові випадки викрадення людей.

Раніше Дмитро Орлов розповів про знущання росіян із цивільних.