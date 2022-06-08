В окупованому Енергодарі російські війська продовжують викрадати людей. За минулий тиждень зникли 20 людей, зокрема 11 працівників Запорізької АЕС.

«У тимчасово окупованому Енергодарі рашистські окупанти продовжують викрадати людей. Лише протягом останнього тижня вони затримали та вивезли в невідомому напрямку приблизно 20 енергодарців, 11 з них – працівники Запорізької АЕС», – повідомив у середу, 8 червня, Telegram-канал Енергодара.

Енергодар перебуває під російською окупацією від початку березня. Напередодні Україна відмовила у в’їзді на розташовану в Енергодарі Запорізьку АЕС гендиректору Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) через те, що він таким чином хоче легалізувати перебування на атомній станції росіян.