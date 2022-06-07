«Енергоатом» жорстко розкритикував намір генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі відвідати захоплену росіянами ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі у понеділок оголосив про підготовку експертної місії на Запорізьку АЕС, яка розташована в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області. НУ відповідт державна компанія «Енергоатом», яка володіє цією АЕС, заявила, що метою поїздки Гроссі є легітимізація перебування російських окупантів на ЗАЕС.

«Ми працюємо над механізмом, який дозволив би направити таку місію. Наразі Запорізька АЕС перебуває під контролем російських сил. Я неодноразово висловлював своє глибоке занепокоєння у зв'язку з украй складною та стресовою ситуацією, в якій доводиться працювати українському персоналу та керівництву АЕС», – заявив Гроссі.

Прес-служба «Енергоатому» у відповідь назвала заяву очільника МАГАТЕ «черговою спробою будь-яким шляхом потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там перебування окупантів і по суті схвалити всі їхні дії».

«Втрата зв’язку ЗАЕС із МАГАТЕ спричинена діями російських окупантів, які відключили в Енергодарі український оператор Водафон. А з Водафоном у МАГАТЕ контракт на передачу даних. Всі точки збору цих даних і сервери, які перебували під контролем агентства, – закриті й опечатані. Інформація накопичується на сервері та буде передана, коли Водафон буде увімкнуто», – йдеться у заяві.

«Дуже схоже на те, що саме російська сторона за попередньою згодою з МАГАТЕ подбала про те, щоб агентство “втратило контроль”, не маючи доступу до зазначеної інформації, а отже гендиректор МАГАТЕ мав би привід приїхати на станцію», – заявили в «Енергоатомі».

Там зазначили, що українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому у такому візиті, наголосивши, що поїздка стане можливою лише тоді, коли Україні повернуть контроль над нею.

«Енергоатом» також заявив, що попередні візити Гроссі до України не принесли жодної користі.

«А на зворотному шляху після відвідин Південноукраїнської АЕС він поїхав на зустріч із керівником “Росатому”, і вони разом “звітували” світові, як все на Запорізькій станції добре», – заявила компанія.

Російські окупанти захопили місто Енергодар та Запорізьку атомну електростанцію держкомпанії «Енергоатом», розташовану поряд із містом, 4 березня. Це найбільша за розмірами атомна електростанція у Європі та третя – у світі. Наразі ЗАЕС працює в Об'єднаній енергосистемі України на мінімальній потужності. Більшість блоків зупинені та стоять у резерві.