Російські окупанти готують провокацію за участю захопленого персоналу Запорізької АЕС

Російські окупанти змушують працівників Запорізької атомної електростанції осушити охолоджувальні басейни, що є небезпечним у цю пору року і може становити ядерну небезпеку. Про це повідомили в НАЕК «Енергоатом».

«Щоб зняти із себе відповідальність за вчинення актів ядерного тероризму, рашисти вдаються до силового примусу проти українських атомників. Зараз вони знущанням та тортурами змушують працівників гідроцеху станції вигадувати обґрунтування необхідності осушення цих басейнів для керівництва ЗАЕС та ДП «НАЕК «Енергоатом», – розповіли в компанії.

Окупанти також побили водолаза гідроцеху ЗАЕС Андрія Гончарука. Чоловіка з численними тілесними ушкодженнями 29 червня доставили до лікарні Енергодара.

Як повідомляв ZAXID.NET, напередодні міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив що російські війська готують провокації на Запорізькій атомній електростанції. Вони збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території АЕС.