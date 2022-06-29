Запорізька АЕС – найбільша в Європі.

Російські окупанти готують серйозну провокацію на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Вони збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції. Про це у середу, 29 червня, повідомила прес-служба «Енергоатому».

Для цього окупанти затримали кількох працівників станції і тортурами вимагають у них «зізнання», нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули зброю – вибухівку чи снаряди.

Під цим приводом окупанти наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів, нібито для перевірки його чаш, а також зупинці насосів, які подають воду на системи безпеки енергоблоків.

«Якщо це станеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що вже саме по собі є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці. До того ж такі роботи недоцільно проводити у теплу пору року через ризик перегріву та відмови обладнання», – зазначають у «Енергоатомі».

Окрім того, під виглядом «проведення перевірки» росіяни можуть накидати у бетонні чаші вибухівку, нерозірвані снаряди чи іншу зброю, а потім звинуватити у цьому працівників ЗАЕС чи її захисників. Це можуть зробити формальним приводом для запрошення на станцію МАГАТЕ й представлення цих «фактів», попереджає «Енергоатом».

«Та ще й картинку для пропагандистських росЗМІ зробити – як росіяни про безпеку станції піклуються, а український персонал її порушує. Наголошуємо: будь-яка зброя, знайдена на території ЗАЕС, – це зброя окупантів, яку вони використовують для вчинення ядерного тероризму та погроз усьому світові новою страшною катастрофою», – зазначили у відомстві.