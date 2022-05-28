Росіяни захопили ЗАЕС у березні

Державна ядерна інспекція України відреагувала на нещодавню заяву гендиректора МАГАТЕ про нібито зберігання на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) ядерного палива придатного для виготовлення ядерної зброї. Виконуючий обов’язки Голови Держінспекції Олег Коріков заявив, що така інформація не відповідає дійсності, а її поширення – це підігрування російській пропаганді. Відкрите звернення опубліковане на сайті Державній ядерній інспекції.

Річ у тому, що на Давоському економічному форумі, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив інформацію, отриману від російської сторони, про нібито зберігання на ЗАЕС «30000 кг плутонію та 40000 кг збагаченого урану, придатного для виготовлення ядерної зброї».

«Це яскраве свідчення того, що МАГАТЕ в особі його генерального директора перебуває під впливом російської пропаганди і не має достовірної інформації», – наголосив Коріков.

При цьому він категорично спростував заяви Гроссі про запаси плутонію та збагаченого урану на ЗАЕС та загалом в Україні, пояснивши, що на всіх чинних українських АЕС використовується непридатне для виготовлення ядерної зброї ядерне паливо у вигляді тепловиділяючих збірок зі збагаченням до 5%.

«Це добре відомо МАГАТЕ, яке щороку підтверджує у своїй Доповіді про застосування гарантій (Safeguards Implementation Report) дотримання Україною своїх зобов'язань щодо виключно мирного використання ядерного матеріалу, який перебуває під її контролем», – зазначив голова українського ядерного регулятора.

До того, за його словами, технічно та політично неможливо для України виготовити та зберігати озброєний плутоній чи уран навіть у кількості кількох грамів через відсутність технології та політичну заборону на їх отримання.

Він нагадав, що під час виконання Комюніке Вашингтонського саміту з фізичної ядерної безпеки 2010 року Україна на добровільній основі втратила весь високозбагачений уран (ВЗУ) на своїй території, що стало визначною подією.

Також в ядерній Держінспекції в черговий раз закликали Маріано Гроссі посприяти негайному виведенню російських військ, техніки та персоналу Росатому з майданчика Запорізької АЕС.