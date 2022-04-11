Запорізька АЕС продовжує працювати в енергосистемі України

Під час обстрілів Запорізької атомної електростанції солдати путінської армії пошкодили низку об’єктів на її території чим завдали державному підприємству «Енергоатом» збитків на суму 18 млрд грн. Про це йдеться у Telegram-каналі державного підприємства.

«Під час обстрілів Запорізької атомної електростанції російські загарбники пошкодили низку об’єктів на її території, завдавши шкоду, яка за попередніми оцінками складає 18,3 млрд грн», – йдеться у повідомленні.

Ця сума складається з вартості пошкоджених російськими військами будівель та обладнання, «розстріляних» під час штурму ЗАЕС, з яких корпус навчально-тренувального центру відновленню не підлягає.

Крім того, окупанти пошкодили будівлю робочого корпусу будівлі Атоменергомашу (АЕМ), який був обстріляний при проході колони загарбників поруч та обладнання Атомремонтсервісу (АРС), яке під час захоплення перебувало на території ЗАЕС.

Зазначимо, що Запорізька АЕС та місто Енергодар з 4 березня перебувають під окупацією російських військових формувань.

4 березня, російські військові обстріляли Запорізьку АЕС, через що виникла пожежа. Рятувальники змогли її загасити, але відтоді ЗАЕС перебуває під контролем бойовиків.

На майданчику Запорізької АЕС, крім військових країни-агресора, тривалий час незаконно перебувають представники російської корпорації з атомної енергії «Росатом». Мешканці міста регулярно виходять на мирні протести проти окупантів.