Російські загарбники сьогодні обстріляли Запорізьку АЕС

НАЕК «Енергоатом» оприлюднив дані моделювання руху повітряних мас у випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції впродовж найближчих 9 годин. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на інформацію відомства.

Як повідомляється, модель поширення та траєкторії руху повітряних мас з промислового майданчика Запорізької АЕС розроблено на випадок гіпотетичної аварії на ЗАЕС.

«Ця ділянка отримана шляхом моделювання розповсюдження викиду в разі одного зі сценаріїв важкої аварії з пошкодженням активної зони реактора одного з енергоблоків через втрату охолодження палива та викидом через нещільність контаймента», – пояснили в «Енергоатом».

Розрахунок часу приходу хмари від колег з DSA (ARGOS), год (фото Енергоатом)

Розрахунок часу приходу хмари від колег з DSA (ARGOS), год (фото Енергоатом)

«За результатами розрахунків, отриманими фахівцями ДНТЦ ЯРБ та DSA (Норвегія), напрямок поширення хмари південно-східний (у бік кордону Росії) до відстані в 1100 км від площадки ЗАЕС. Подальший напрямок руху хмари дещо відрізняється через відмінності у вихідних даних під час моделювання», – сказано в повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, вчора російські війська обстрілювали місто Енергодар і розташовану в місті ЗАЕС, у результаті чого на території атомної станції почалася пожежа. Персонал станції не постраждав. Загинули троє українських військових-захисників, ще двох поранено.

У результаті обстрілів з артилерійської зброї промислового майданчика ЗАЕС пошкоджень зазнала будівля реакторного відділення енергоблока №1 ЗАЕС. У район розміщення майданчика сухого сховища відпрацьовано ядерного палива влучили два артилерійські снаряди.

Наразі оперативний персонал контролює стан енергоблоків, працюючи під тиском озброєних військових РФ, що захопили ЗАЕС. Змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, радіаційний гамма-фон перебуває в межах нормальних показників