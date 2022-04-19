У місті Дніпрорудне, яке розташоване поблизу Енергодара, для працівник атомної станції російські загарбники ввели спеціальні перепустки та окрему комендантську годину, повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф’єв.

«Окупанти в Дніпрорудному вводять свої правила. Для працівників АЕС комендантську годину ввели з 23:00 до 5:00 і зобов'язують їх отримувати спеціальні перепустки», – написав він у Facebook.

За словами Арєф’єва, для решти населення комендантська година триває з 20:00 до 6:00. Порушникам погрожують ув'язненням в ізоляторі. У сусідньому населеному пункті Кам'янсько-Дніпровської громади окупанти за порушення правил громадського порядку та комендантської години погрожують людям ув'язненням на 15 діб і громадськими роботами.

Водночас у Запоріжжі патрульна поліція та поліція охорони за час комендантської години затримала і доставила до підрозділів поліції 20 осіб. Всіх затриманих перевірили працівники СБУ.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція, розташована в Енергодарі, перебуває під контролем російських військових від ночі 4 березня. На території атомної станції також перебувають працівники «Росатому».