На Херсонщині окупанти створили так зване «головне управління мвд» і відновили діяльність розформованого спецпідрозділу «Беркут». Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Повідомляється, що псевдоутворення виконує завдання щодо придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів півдня України. Це відбувається шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань громадян.

Для цього, зокрема, окупанти відновили діяльність підрозділу міліції «Беркут». До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози вбивства. Зафіксовано факти викрадення і катування людей. Також колаборанти під керівництвом російських спецслужб здійснюють підбір та вербування своїх «однодумців», яким пропонують приєднуватись до угруповань окупаційного «главку мвд».

Для пошуку кандидатів використовують особисті зв’язки, у тому числі серед колишніх співробітників правоохоронних органів. За матеріалами СБУ, повідомлено про підозру в колабораційній діяльності 26 представникам «обласного управління мвд», які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонщини.14 із них є колишніми працівниками Національної поліції.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного зрадника і колаборанта до відповідальності за злочини проти України.