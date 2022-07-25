Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch задокументувала злочини росіян на півдні України – у Херсонській та на окупованій частині Запорізької областей. Серед них – катування, нелюдське поводження, довільні затримання і незаконні позбавлення волі цивільних.

«Російські сили перетворили окуповані райони півдня України на вир страху і дикого беззаконня… Катування, нелюдське поводження, а також довільні затримання і незаконне позбавлення волі цивільних осіб входять до очевидних воєнних злочинів, які ми задокументували», – сказала старша дослідниця Human Rights Watch щодо України Юлія Горбунова.

Як пише The New York Times, звірства, які російські війська скоїли на Київщині, вже викликали шок в усьому світі. Цей звіт Human Rights Watch проливає світло на події на півдні, де російські окупаційні сили жорстко контролюють доступ до інформації.

Human Rights Watch поговорила з 71 людиною у Херсонській та Запорізькій областях, які розповіли про 42 випадки, коли російські сили утримували людей без зв'язку із зовнішнім світом або коли люди зникали після затримання. Опитані люди розповідали, що їх катували або вони були свідками тортур у вигляді побиття і, в деяких випадках, ударів струмом. Через дії воєнних злочинців постраждалі отримували травми, серед яких – важкі опіки; порізи, струс мозку, зламані зуби, кістки або ребра, і пошкоджені кровоносні судини.

Зокрема, у звіті Human Rights Watch задокументовано тортури трьох бійців територіальної оборони, які утримувалися як військовополонені, і зазначається, що двоє з них загинули.

«27 березня російські війська захопили, утримували і неодноразово катували трьох військовослужбовців Херсонських сил територіальної оборони: командира Віталія Лапчука, його заступника Дениса Миронова і добровольця сил територіальної оборони “Олега” разом із цивільною особою “Сергієм”, справжні імена яких не розголошуються з метою їх захисту. 41-річний Миронов помер від травм, отриманих під час побиття ув'язнених. Тіло Лапчука було знайдено 22 травня у Херсонській бухті, його руки були зв'язані, а до ніг прив'язана гиря. Олег, який отримав травми від тортур, був учасником обміну полоненими 28 квітня», – розповіли правозахисники.

Водночас зазначимо, що Женевські конвенції забороняють тортури і нелюдське поводження.

Додамо, що росіяни окупували більшу частину Херсонщини в перші дні повномасштабної війни. Сам Херсон вони окупували на початку березня.