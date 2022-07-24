У тимчасово зайнятому росіянами Херсоні окупаційна влада змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації, для якої потрібно отримати російський паспорт. Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.

«У Херсоні окупаційна "влада" змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації та працювати за російським законодавством, сплачуючи податки окупантам.Для того, аби "зареєструватися", треба отримати російський паспорт», – йдеться в повідомленні.

В ОДА також заявили, що у Скадовську окупанти захопили приміщення редакції «Чорноморець» та випускають там пропагандистські брошури.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський також розповів, що у Херсоні російські загарбники для зафарбовування української символіки, яка з'являється завдяки руху опору, створили спеціальні групи.

«Для зафарбовування української символіки створено спеціальні групи із нібито місцевої молоді, які поверх неї малюють триколори. Ось тільки чомусь на фото та відеоматеріалах обличчя цієї "місцевої молоді" закриті масками, або ж зйомка ведеться зі спини...», – йдеться у повідомленні.

Соболевський також зазначив, що на Херсонщині влаштували справжнє полювання на українських патріотів, які фактично з перших днів окупації були змушені працювати у форматі підпілля. Загарбникам настільки важливо придушити рух опору, що нанесення патріотичної символіки або жовто-блакитних стрічок і прапорів окупанти офіційно прирівняли до екстремізму, оголосили нагороду за будь-яку інформацію про патріотів, провели сотні обшуків по всій області за адресами реєстрації активістів та на комунальних підприємствах облради, додав Соболевський.