В ніч на 24 липня українські військові знищили російську батарею ЗРК С-300, розташовану на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Про це повідомив прес-центр ОК «Південь».

За даними оперативного командування, ракетно-артилерійські підрозділи знищили батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського (Херсонська область) в ході виконання вогневих завдань.

Зазначається, що це – удар у відповідь за нічний обстріл окупантами Миколаєва.

Як повідомлялось раніше, тієї ж ночі артилерійські підрозділи Збройних сил України за допомогою американських реактивних систем залпового вогню HIMARS знищили командний пункт російських окупантів в українському місті Хрустальне (колишній Красний Луч) на Луганщині.

Також збройні сили України знищили загін російського ОМОНу з Сахаліну. Щонайменше 12 російських окупантів були ліквідовані біля Лисичанська.