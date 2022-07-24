Українці завдали удару по готелю, де були окупанти

У ніч на неділю, 24 липня, артилерійські підрозділи Збройних сил України за допомогою американських реактивних систем залпового вогню HIMARS знищили командний пункт російських окупантів в українському місті Хрустальне (колишній Красний Луч) на Луганщині. Про це зранку у неділю повідомили очевидці в соцмережах.

Згодом інформацію підтвердив радник голови МВС України Антон Геращенко.

«Цієї ночі за допомогою HIMARS було завдано високоточного удару по готелю у місті Красний Луч, де розташовувався командний пункт одного великого військового підрозділу агресорів», – йдеться в повідомленні.

За його словами, ракети «лягали» точно на дах готелю, проламуючи бетонні перекриття згори до низу.

За даними розвідки, кількість загиблих та поранених сягає 100 осіб.

Зазначимо, Красний Луч Луганської області окуповано бойовиками з весни 2014 року.