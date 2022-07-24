ОМОНівці із Сахаліну щойно прибули на ротацію і були обстріляні артилерією ЗСУ

Збройні сили України знищили загін російського ОМОНу з Сахаліну. Щонайменше 12 російських окупантів були ліквідовані біля Лисичанська. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій.

«Поблизу Лисичанська ЗСУ знищили загін сахалінського ОМОНу. Воїни ЗС України відправили подарунок загону сахалінського ОМОНу в районі Лисичанська, які тільки-но заїхали на ротацію. 12 відразу офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися, решту складу загону важко поранено», – йдеться у повідомленні.

Інформацію про знищення окупантів підтвердив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Як повідомив він на Facebook-сторінці, силовики з країни-агресора (ОМОН є частиною Росгвардії – ред.) перебували в районі Лисичанська.

Внаслідок обстрілу української артилерії мінімум 12 окупантів загинуло на місці, також очільник Луганської військової адміністрації заявив про велику кількість поранених.

Також 23 липня у Кадіївці була зруйнована казарма, де були військові РФ. Втрати уточнюються. Водночас армія РФ продовжує застосовувати штурмову та армійську авіацію, обстрілювати мирне населення з артилерії, повідомив Гайдай. Напередодні вони завдали чотири ракетні та один авіаудари.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що бійці Збройних сил України знищили штаб російського полку у тимчасово окупованому Лисичанську у Луганській області.