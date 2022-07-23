Українські військові показали, як вивозять тіла ліквідованих в Україні окупантів
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Росії передали тіла ліквідованих окупантів
Україна передала державі-терористу Росії тіла ліквідованих військових. Про це у суботу, 23липня, повідомило оперативне командування «Південь».
На своїй сторінці у Facebook воно опублікувало фото відправки ліквідованих російських окупантів.
«Так рашисти повертаються до дому зі спекотного півдня України. Без вагонів РЖД (рашистської железной дороги) ніяк! Вочевидь, в усипальних вагонах із кондиціонерами…», – йдеться у коментарі до фото.
Зауважимо, що за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 23 липня в Україні було знищено близько 39 240 осіб.
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