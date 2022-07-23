Росії передали тіла ліквідованих окупантів

Україна передала державі-терористу Росії тіла ліквідованих військових. Про це у суботу, 23липня, повідомило оперативне командування «Південь».

На своїй сторінці у Facebook воно опублікувало фото відправки ліквідованих російських окупантів.

«Так рашисти повертаються до дому зі спекотного півдня України. Без вагонів РЖД (рашистської железной дороги) ніяк! Вочевидь, в усипальних вагонах із кондиціонерами…», – йдеться у коментарі до фото.

Зауважимо, що за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 23 липня в Україні було знищено близько 39 240 осіб.