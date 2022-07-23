В окупованій Горлівці прогриміла серія потужних вибухів
Окупанти скаржаться на удари з боку ЗСУ
В окупованій російськими військами Горлівці у Донецькій області ввечері у суботу, 23 липня, прогриміла серія потужних вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Повідомляється, що вибухи сталися в районі оптового ринку і машинобудівного заводу.
Український нардеп Олексій Гончаренко розповів у Telegram, що удар припав по тому місцю, де стояло дуже багато російської військової техніки.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Еще момент взрыва в Горловке pic.twitter.com/X5NpYZ4F1U— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) July 23, 2022
За словами російського колаборанта та «мера» окупованого міста Івана Приходька, вибух став наслідком нібито удару Збройних сил України.
Нагадаємо, Збройні сили України у тимчасово окупованому Лисичанську знищили штаб російського полку і ліквідували понад 50 росіян.