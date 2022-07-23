Сили оборони України були змушені відійти з Лисичанська на початку липня

Бійці Збройних сил України у суботу, 23 липня, знищили штаб російського полку у тимчасово окупованому Лисичанську у Луганській області. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Гайдай.

«Хлопок в окупованому Лисичанську. Масовий «інфаркт» у півсотні орків», – поіронізував Гайдай у Facebook.

За його словами, у момент удару у будівлі суду окупанти проводили нараду. У такий спосіб українським захисникам вдалося знищити штаб шостого полку другого армійського корпусу Росії.

«Не треба проводити наради в будівлі суду в таку спеку). Лисичанськ – це Україна!», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, 3 липня Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій та рубежів після важких боїв за Лисичанськ, який залишався останнім великим містом на Луганщині. Там зазначили, що в умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста «призвело б до фатальних наслідків».