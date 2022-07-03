ЗСУ були змушені відійти із займаних позицій і рубежів

Збройні сили України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську Луганської області. Про це у неділю, 3 липня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів. В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело би до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід», – зазначили в Генштабі.

Зазначається, що українські військові продовжують боротьбу.

«На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму – потрібні матеріально-технічні ресурси… Ми повернемося і неодмінно переможемо!», – зазначено у повідомленні.

Фото Сергія Гайдая

Раніше у неділю президент Володимир Зеленський заявляв, що на околицях Лисичанська йдуть бої, але місто не перебуває остаточно під контролем російської армії.

Зранку 3 липня голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто – у вогні.

«Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент», – повідомив Сергій Гайдай.

За його словами, у місті багато і росіян, і зброї, яку вони застосовують. Росіяни несуть значні втрати, але вперто просуваються. Він розповів, що окупанти закріплюються в місті, а також у Верхньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти.

Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої ЗСУ відбили ворожий наступ.

Як повідомляв ZAXID.NET у кінці червня, після захоплення Сєвєродонецька росіяни зосередились на захопленні Лисичанська – останнього вільного міста Луганщини.