Важкі бої в Сєвєродонецьку тривали понад місяць, місто майже повністю знищено

Керівник Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк розповів, що місто повністю перебуває під російською окупацією і окупанти уже призначили там свого «коменданта». Про це він сказав в ефірі національного телемарафону в суботу, 25 червня.

«Місто повністю під окупацією Російської Федерації. Вони намагаються наводити там свої порядки і наскільки мені відомо там призначили якогось “коменданта” і збирають якийсь “актив”. Місто настільки знищене, що людям буде важко справлятися. Сподіваємося, що місто якомога швидше повернеться під контроль України», – сказав Стрюк, якого процитувала «Українська правда».

За його словами, виїхати з міста зараз можна лише в бік окупованої території. Люди, які ховалися від бойових дій на заводі «Азот», почали виходити, а російські пропагандисти уже знімають із ними провокативні відео.

«Людям, які більше трьох місяців ховались в укриттях “Азота”, необхідна психологічна допомога, однак росіяни, скориставшись їх станом, одразу почали знімати пропагандистські сюжети», – наголосив Стрюк.

Він додав, що у місцевій лікарні зроблено достатній запас медикаментів.

Також голова Сєвєродонецької військової адміністрації розповів, що українські воїни, які захищали місто, відійшли на більш укріплені оборонні позиції, які дозволять у подальшому вести оборону. Стрюк додав, що Сєвєродонецька «майже не залишилося».

У свою чергу голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Сєвєродонецьк зруйновано на 90%.

«Сєвєродонецьк окуповано. Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєвєродонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському... Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть», – заявив він.

Нагадаємо, вранці 24 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що бійці ЗСУ отримали наказ відійти від Сєвєродонецька. У Генштабі та Міноборони України цю інформацію не коментували, а наступного дня заявили, що передчасні дописи у соцмережах про відхід ЗСУ від Сєвєродонецька не дали воїнам доробити заплановане. Водночас чи мала вона на увазі лише Гайдая – невідомо, адже подібну інформацію, зокрема, того ж дня поширив журналіст Юрій Бутусов.