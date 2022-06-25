Допис у соцмережах не дав ЗСУ завершити спецоперацію у Сєвєродонецьку. У Міноборони ще раз наголосили, що повідомлення, які публікують цивільні особи у соцмережах можуть зашкодити ЗСУ. Зокрема через повідомлення у соцмережах частково була зірвана спецоперація ЗСУ у Сєвєродонецьку, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції – як це було вчора і позавчора щодо Сєвєродонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане», – зазначила Маляр.

За її словами, не можна публічно говорити, що ЗСУ вийшли або зайшли у населений пункт до того, як про це заявить Генштаб, тому що це завдає шкоди роботі українським захисникам.

«Це забирає в них дорогоцінний час – добу/дві, які вони ще могли реалізовувати свої військові плани і маневри в умовах непублічності ходу військової операції. Приміром, одночасно з виходом з або заходом в місто реалізовуються паралельно декілька задач. І для їх реалізації важливо це робити в умовах інформаційної тиші», – пояснила Маляр.

Ганна Маляр зазначила, що про все, про що можна в цей момент говорити, – повідомляють офіційні джерела – Генштаб і Міноборони.

Зазначимо, що напередодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українські війська отримали команду покинути Сєвєродонецьк. Хоча ані в Генштабі, ані в Міноборони такої інформації не надавали.

Зранку 25 червня прес-офіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії України Харитін Старський в ефірі телемарафону розповів, що вихід із Сєвєродонецька був потрібен, щоб зберегти життя українських захисників, закріпитися у безпечніших районах і підготуватися до ефективного контрнаступу.