Росія знову намагається втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника. В Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що ракетні удари з території Білорусі є масштабною провокацією РФ задля подальшого втягнення Білорусі у війну проти України.

За інформацією розвідки, це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі. Обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника.

Повідомляється, що сьогодні російські обстріли здійснювалися з території Білорусі. Для цього було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 км від державного кордону України. Бомбардувальники злітали з аеропорту «Шайковка» Калузької області РФ. Далі через територію Калузької та Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. Після пуску ракет повертались в аеропорт «Шайковка» на території РФ. Удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській областях.

Також у розвідці розповіли, що вчора на територію білоруського Мозиря прибули російські диверсійні групи, які планували підрив у місті житлових будинків, шкіл та лікарень.

Нагадаємо, що у ніч на 25 червня по території України було завдано масових ракетно-бомбових ударів.