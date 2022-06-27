Люди прийшли набрати води з цистерни, коли по них відкрили вогонь із РСЗВ «Ураган»

У Лисичанську окупанти розстріляли людей, які прийшли набрати води з цистерни. Росіяни поцілили в натовп із РСЗВ «Ураган». Восьмеро лисичан загинули, ще понад 2о людей госпіталізували. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Щонайменше вісім загиблих. 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську. 16 містян евакуйовано до лікарень в інші регіони», – повідомив у Telegram-каналі ввечері 27 червня Гайдай.

За його інформацією, серед загиблих – юнак 2007 року народження, серед поранених – хлопець 2008 року народження.

Також він повідомив, що росіяни штурмують Лисичанськ, окупанти обстрілюють місто з усієї можливої зброї.

«Кількісна перевага на боці ворога. Нашим захисникам не вистачає далекобійної артилерії», - повідомив Гайдай.

За його словами, останні два дні не можливо завозити гуманітарні вантажі до міста, але запаси ще є. Лікарня укомплектована всім необхідним.

Нагадаємо, що після захоплення Сєвєродонецька російські війська зосередилися на захопленні Лисичанська – останнього міста Луганської області, яке підконтрольне Україні.