Росіяни сконцентрувалися на захопленні Лисичанська, який вони перед цим активно обстрілювали і бомбардували

Після захоплення Сєвєродонецька російські війська зосередилися на захопленні Лисичанська – останнього міста Луганської області, яке підконтрольне Україні, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, наразі Лисичанськ потерпає від авіаударів. Росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському і звідти обстрілюють місто.

«Руйнувань багато – Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав численні мінно-вибухові травми», – розповів Гайдай.

Нагадаємо, вранці 24 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що бійці ЗСУ отримали наказ відійти від Сєвєродонецька. У Генштабі та Міноборони України цю інформацію не коментували, а наступного дня заявили, що передчасні дописи у соцмережах про відхід ЗСУ від Сєвєродонецька не дали воїнам доробити заплановане. Росіяни зруйнували Сєвєродонецьк на 90%.