Відступ ЗСУ з Сєвєродонецька після кількох тижнів боїв із російськими військами був «тактичним кроком»

Начальник військової розвідки Кирило Буданов пояснив відведення українських військ із Сєвєродонецька. За його словами, відступ ЗСУ з Сєвєродонецька після кількох тижнів боїв із російськими військами був «тактичним кроком», щоб уникнути повторення облоги «Азовсталі» у Маріуполі. Про це Буданов розповів в інтерв’ю виданню Financial Times, повідомляє «Українська правда».

Буданов сказав, що наказ про виведення військ було віддано через те, що за кілька тижнів важка артилерія росіян «зрівняла Сєвєродонецьк із землею».

«Це було абсолютно правильне рішення… тактичне перегрупування», – пояснив Кирило Буданов.

Він розповів, що українські війська відійшли на височину на захід через річку Сіверський Донець у Лисичанськ та його околиці. За його словами, через цей відступ російським силам, які базуються на східних берегах річки, буде важко переправитися і просунутися, особливо вгору, до Лисичанська.

До слова, Лисичанськ – останньє вільне від окупантів місто Луганщини, тому росіяни зосередилися на його захопленні. За останні дні окупанти захопили ще кілька населених пунктів на Луганщині. За оцінкою британської розвідки, війська РФ просунулися на 5 км у бік Лисичанська. За оцінкою ISW, вони можуть захопити це місто в найближчі дні.

Нагадаємо, 25 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українські війська отримали команду покинути Сєвєродонецьк. Услід за Гайдаєм про відступ ЗСУ з Сєвєродонецька повідомив журналіст Юрій Бутусов. Ані в Генштабі, ані в Міноборони такої інформації не надавали.

Пізніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що повідомлення, які публікують цивільні особи у соцмережах, можуть зашкодити ЗСУ. Зокрема через повідомлення у соцмережах частково була зірвана спецоперація ЗСУ у Сєвєродонецьку.