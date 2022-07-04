Президент Володимир Зеленський стверджує, що Україна нічого не віддає

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що українські війська повернуться в Лисичанськ завдяки тактиці та постачанню сучасної зброї.

«Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе. І якщо командування нашої армії й забирає людей із певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, – зокрема це стосується й Лисичанська, – це означає тільки одне: що ми повернемося завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї. Україна нічого не віддає. А коли хтось там у Москві щось доповідає про Луганську область – хай вони згадають свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого, у перші дні цього вторгнення, навесні й зараз. Хай вони реально оцінять, що вони мають за цей час і скільки вони за це заплатили. Бо теперішні їхні доповіді так само підуть прахом, як і тодішні», – сказав голова держави у вечірньому зверненні, коментуючи рішення про відступ Збройних сил України із Лисичанська Луганської області.

Він наголосив, що українська армія поступово, але все ж рухається уперед.

відео Офісу президента

«Поступово ми рухаємося вперед – і на Харківщині, і в Херсонській області, і на морі: о. Зміїний – гарний приклад цього. Буде день, коли те ж саме скажемо й про Донбас», – сказав президент.

Зеленський звернув увагу на те, що російська армія вкотре «жорстоко обстріляла» Слов’янськ, Краматорськ, Харків з реактивної артилерії, із систем «Смерч».

«Тільки у Слов'янську у списку загиблих – уже шість людей, близько двадцяти – поранені. Загинула дівчинка, її звали Єва. У серпні цьогоріч їй би виповнилося 10 років...», – сказав президент.

Нагадаємо, у неділю Генштаб повідомив, що після важких боїв Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську Луганської області.