Росіяни продовжують бомбити Зміїний, хоча й заявили, що «завершили виконання завдань»

Російські загарбники увечері в п’ятницю, 1 липня, скинули з двох бомбардувальників фосфорні авіабомби на острів Зміїний. Бомбардувальники злетіли з аеродрому Бельбек, який розташований в окупованому Криму. Водночас напередодні ЗСУ вибили росіян зі Зміїного, через що вони евакуювали звідти залишки свого гарнізону, але свою втечу подали як «жест доброї волі».

«Керівництво збройних сил РФ не дотримується навіть власних заяв, які декларують “жест доброї волі”. Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито “завершили виконання завдань”», – повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Водночас він потролив росіян за «влучність» їхніх ударів. Річ у тім, що авіабомби впали у воду.

Нагадаємо, росіяни втекли зі Зміїного після чергових потужних ударів українських воїнів. Водночас міністерство оборони держави-агресорки назвало відступ зі Зміїного «жестом доброї волі», який нібито має показати світові, що Росія не перешкоджає вивезенню українського зерна.

Втікаючи, загарбники знищували власну техніку, документи і майно. Загалом, вони втратили на Зміїному і в навколишніх водах техніки на 915 млн доларів.