Після точних влучань українських артилеристів у склади російських загарбників, вони почали одразу везти боєприпаси машинами на передову, повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Можемо констатувати, що кількість обстрілів значно зменшилася. Через знищення українськими артилеристами ворожих складів в тилу, росіяни тепер працюють "з колес" - тобто більше не зберігають боєприпаси на складах, а одразу везуть на фронт машинами. Орки мають ускладнену логістику, яка йде нам на руку. Якщо раніше окупанти мали значну перевагу у вогневому впливі, то тепер завдяки західній зброї ми надолужили і стали сильнішими», – сказав він в суботу, 16 липня.

За його словами, робота Луганської ОВА наразі зосереджена на допомозі військовим та жителям Луганщини, які стали переселенцями.

Раніше у Генштабі ЗСУ зазначали, що окупанти після влучних ударів української артилерії вирішили зберігати зброю і боєприпаси ще глибше в тилу – на відстань понад 100 км.