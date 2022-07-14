Українські захисники нищать склади російських загарбників, готуючись звільняти від них південні регіони

У Генеральному штабі Збройних сил прокоментували, як триває підготовка до деокупації півдня України. Як розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, наразі українські військові зосередилися на зменшенні вогневого потенціалу росіян, щоб досягти з ними паритету.

«Підготовка йде в нас активно не лише до звільнення півдня, а й до звільнення всієї нашої території. Ми активно, хочу ще раз наголосити, використовуємо озброєння, яке надали нам партнери», – сказав Громов на брифінгу в четвер, 14 липня, повідомило «Громадське».

За його словами, українські військові щоденно зменшують потенціал ворога, чим насамперед намагаються стабілізувати ситуацію й досягти паритету в засобах вогневого ураження. Також ЗСУ вибивають окупантів з логістичного забезпечення та знищують їхні боєприпаси.

«Противник розуміє це, намагається бути хитрішим, але як Збройні сили відкриті до суспільства, так і склади противника відкриті для наших HIMARS. Ми готові їх знищувати. І так буде з кожним днем. Цілий день, цілу ніч», – наголосив Громов.

Нагадаємо, 10 липня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський віддав наказ Збройним силам деокупувати прибережні райони півдня. Тоді Резніков зазначав, що Україна вже збирає на це «мільйонні бойові сили» та західну зброю.

За словами Резнікова, голова держави доручив військовому керівництву працювати над планом деокупації. Для цього Генштаб ЗСУ зараз складає перелік необхідного на фронті, а Міноборони намагається це знайти.

Перед цим міністерка реінтеграції Ірина Верещук закликала жителів окупованих територій півдня України якнайшвидше евакуюватися, оскільки контрнаступ ЗСУ характеризуватиметься важкими боями.

Водночас протягом останніх тижнів ЗСУ послідовно цілять у склади та інші важливі точки для російської армії, зокрема й на півдні. Через високу ефективність артилеристів ЗСУ росіяни навіть стали переносити свої склади подалі від лінії фронту.