Ірина Верещук закликала евакуюватися жителів окупованих територій Запорізької і Херсонської областей, аби в процесі деокупації не страждали цивільні

Мешканці тимчасово окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, повинні максимально швидко евакуюватись всіма можливими способами, аби Збройні сили могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку цивільне населення. Про це ввечері п’ятниці, 8 липня, заявила міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

«Евакуація є, і люди про неї знають. Горизонтальна система комунікації дуже добре діє. Ті, хто виїхали, мають і знають шляхи, волонтери, ми долучаємось. Я не буду зараз публічно про це говорити, тому що це безпека людей», – зазначила Верещук в ефірі національного телемарафону, повідомив «Укрінформ».

За її словами, Росія хоче, аби цивільне населення залишалось якнайдовше на окупованих територіях і робить все, аби закрити можливість для людей офіційно евакуюватись. Водночас, як наголосила міністерка реінтеграції, люди, особливо жінки, у яких є діти, повинні мати життєву мудрість і розуміти: перебування на території Херсонської і Запорізької області в рази гірше і небезпечніше, ніж перебування на підконтрольній Україні території.

Верещук також зазначила, що російські загарбники використовують цивільне населення як живий щит, тому громадяни повинні виїхати, аби дати можливість ЗСУ звільнити землю від ворога.

«Наша артилерія мусить працювати, бо деокупація включає в себе збройне застосування сили, ми ж розуміємо це», – пояснила Верещук, додавши, що виїжджати і вивозити своїх рідних треба всіма доступними способами.

«Навіть якщо людей буде депортовано в Росію, ми все одно знайдемо можливість допомогти людям повернутись… Треба шукати можливість виїхати, бо наші Збройні сили будуть деокуповувати. Це будуть великі бої», – попередила Верещук.

За словами міністерки реінтеграції, громадянам доводиться перетинати 24 блокпости окупантів, але, попри труднощі, вони не втрачають свої життя, залишаються живими.