Військові розповіли, що місцеві жителі з полегшенням зітхнули після звільнення села від загарбників

Збройні сили України звільнили від російських загарбників село Потьомкине, яке розташоване у Бериславському районі і входить до Високопільської громади.

«Військовослужбовці 60 опбр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також “вполювали” одного “Тигра”. Місцеве населення Потьомкиного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, більша частина Херсонської області потрапила під окупацію в перші дні війни. Однак багато населених пунктів українські воїни вже звільнили.

Фото прінт-скріни з відео ЗСУ

28 червня оперативне командування «Південь» повідомляло, що росіяни намагалися відвоювати втрачені позиції, в тому числі і в районі Потьомкиного, але зазнали невдачі.

Нагадаємо, що 30 червня українські воїни вибили росіян зі Зміїного. Але російська пропаганда подає втечу своїх солдатів як «жест доброї волі». Утім, подібні формування там застосовували і після розгрому на Київщині та Чернігівщині.