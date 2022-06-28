Російська армія продовжує інженерне укріплення, ракетно-артилерійські обстріли та авіаудари позицій українських захисників і мирних населених пунктів у південних регіонах. Зокрема, росіяни намагалися відвоювати втрачені позиції в Херсонській області, повідомило в ніч на у вівторок, 28 червня, оперативне командування «Південь».

«Парними і поодинокими гелікоптерними ударами ворог намагався відвоювати втрачене положення в районі Потьомкіного, Плотницького та Лупарєвого на Херсонщині. Наші підрозділи не поступилися», – сказано в повідомленні.

Загалом, за інформацією воїнів, ситуація на півдні – стабільно складна, але контрольована. Так, росіяни знову обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з реактивної системи залпового вогню «Ураган». Уражено приватні подвір'я, будинки і один автомобіль. Касетні боєприпаси розкидало і біля зупинки громадського транспорту. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Водночас ЗСУ завдали п’ять ударів по скупченню ворожої сили та військової техніки в Снігурівському, Криворізькому та Бериславському районах зі штурмових і багатоцільових гелікоптерів. Інформація про втрати окупантів унаслідок цих ударів ще встановлюється. Однак вже відомо, що за понеділок українські воїни на півдні ліквідували 18 російських загарбників.

Також в ОК «Південь» нагадали, що росіяни тримають у Чорному морі два ракетні носії із 16 ракетами типу «Калібр». Таким чином, під загрозою ракетних ударів з моря продовжує перебувати вся Україна.