Українські захисники продовжують давати відсіч росіянам

Минулої доби українські воїни відбили кілька штурмів окупантів і завдали їм втрат, свідчить ранкове зведення Генштабу Збройних сил України, опубліковане у вівторок, 28 червня.

Зокрема, українські воїни успішно відбили штурмові дії противника у напрямку Довгалівка – Залиман, розташовані на Харківському напрямку. Окупанти відійшли.

Ще один штурм окупантів українські захисники відбили біля населених пунктів Довгеньке і Долина на Слов’янському напрямку. Таким чином, вони відкинули росіян назад і не дали змоги їм просунутися у напрямку Слов’янська Донецької області.

Також окупанти продовжують наступати на Лисичанськ Луганської області. Вони ведуть штурмові дії у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ, бойові дії тривають.

«Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. З метою викриття вогневих позицій наших підрозділів провів розвідку боєм у напрямку Миколаївка – Спірне, в подальшому – вів наступ у зазначеному напрямку. Українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти», – зазначили в Генштабі.

Ще один штурм росіян захисники України відбили у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворог із втратами відійшов.

Також минулої доби ударна авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів. Фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.

«Також наші воїни продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань. Результати дорозвідуються. Про загальні втрати ворога ми повідомимо в окремому зведенні», – додали у Генштабі.