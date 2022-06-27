5 людей загинули, травми отримали – 22 осіб, серед них – 5 дітей

У понеділок, 27 червня, росіяни знову завдали удару по Харкову. За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, 5 людей загинули. Також травми отримали – 22 осіб, серед них – 5 дітей.

За його інформацією, росіяни обстріляли Немишлянський, Салтівський, Основ'янський та Київський райони Харкова.

«Всі вони – мирні мешканці Харкова, які йшли вулицями, гуляли на дитячих майданчиках… Щирі співчуття рідним. Стан поранених тяжкий та середній, внаслідок обстрілів жителі отримали вибухові травми, осколкові поранення. Харківські медики працюють у посиленому режимі та надають всю необхідну допомогу», – повідомив Синєгубов.

Також інформацію про загиблих та постраждалих підтвердив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Внаслідок обстрілу загинули мирні мешканці які йшли вулицями та гуляли на дитячих майданчиках (фото прінт-скрін відео Кирила Тимошенка)

«Окупанти продовжують систематично обстрілювати цивільну інфраструктуру! Російські війська завдали удару по Харкову. Під обстрілом Північна Салтівка та Немишлянський район. 5 людей загинуло, постраждало – 22, з них 5 дітей», – повідомив близько 20:50 Тимошенко.

Нагадаємо, напередодні внаслідок російських обстрілів Харківщини загинули 15 людей.

До слова, Олег Синєгубов розповів, що сьогодні з тимчасово окупованих територій області вдалося евакуювати 783 людей, серед них 218 дітей.