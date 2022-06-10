Інтенсивність обстрілів Харкова останніми тижнями зменшилася, але ворог використовує потужніші боєприпаси. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міський Харкова голова Ігор Терехов.

«Попри те, що інтенсивність обстрілів Харкова зменшилася, але по місту почали застосовувати бомби та ракети більшої потужності. Й ті руйнування, які є на сьогодні, дуже і дуже серйозні. Ситуація, звісно, ​​напружена, але вона контрольована», – сказав Терехов.

Він зазначив, що ворог хоче дестабілізувати ситуацію в місті, щоб не працювали підприємства, а в людей був постійний страх.

«Але харків'яни – мужні люди. Працюють ринки. Малий бізнес почав відкриватися. Але, звичайно, треба бути дуже обережними, ударів із боку російського агресора може бути завдано будь-якої хвилини», – сказав мер.

Нагадаємо, що за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів із артилерії та РСЗВ на Харківщині загинули двоє цивільних, ще 15 людей отримали поранення. Росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова та Харківській, Чугуївський, Ізюмський та Богодухівський райони області.