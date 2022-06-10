Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, склади, об'єкти інфраструктури, виникають пожежі

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів із артилерії та РСЗВ на Харківщині загинули двоє цивільних, ще 15 людей отримали поранення. Росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова та Харківській, Чугуївський, Ізюмський та Богодухівський райони області. Про це у п'ятницю зранку, 10 червня, розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У смт Печеніги госпіталізували 6 людей, 1 загиблий. У смт Мала Данилівка - 2. У Золочеві 5 госпіталізованих, 1 загиблий. У Вишневому 1 госпіталізований. У с. Грушуваха госпіталізований 12-річний хлопчик», – написав у Telegram-каналі Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, склади, об'єкти інфраструктури. Горіли хвойні ліси та лісосмуги.

За словами Синєгубова, на лінії зіткнення ворог не просунувся вперед, на Харківському напрямку – зосередився на обороні. На Ізюмщині окупанти поповнюють запаси та перегруповують сили.

Також голова ОВА розповів, що 8 червня у Харкові внаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних, 4 отримали поранення. Снаряди влучили в кафе, шкільну бібліотеку та магазин. У с. Елітне отримав поранення тракторист, який підірвався в полі на російській міні.