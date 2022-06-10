У підрозділі воювали чоловіки, яких мобілізували з окупованого Донбасу

Через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6:00 ранку 10 червня.

Як розповіли у відомстві, командування окупаційних військ намагається змусити особовий склад вступати у бій зі Збройними силами України. Але попри примусові заходи, загарбники відмовляються від участі у бойових діях.

Зауважимо, у підрозділі воювали чоловіки, яких мобілізували з окупованого Донбасу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях України у Донецькій та Луганській областях назрівають масові бунти незаконно мобілізованих до лав російської армії місцевих мешканців.