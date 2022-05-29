За останні два тижні в лавах «армії» ОРДЛО тисячі людей склали зброю

На тимчасово окупованих територіях України у Донецькій та Луганській областях назрівають масові бунти незаконно мобілізованих до лав російської армії місцевих мешканців. Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

За даними правозахисників, за останні два тижні в лавах «армії» ОРДЛО тисячі людей склали зброю.

«Від правозахисників, які працюють в ОРДЛО стало відомо, що чоловіки масово відмовляються ставати «гарматним м’ясом». У зв’язку з цим готуються акції протесту «призовників» та їхніх дружин проти «влади» самопроголошених псевдодержавних формувань», – зазначила Денісова.

За її словами, вже були зафіксовані випадки перестрілки між примусово мобілізованими місцевими жителями та російськими військовими.

Нагадаємо, раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що план з мобілізації 26 тис. «резервістів» з території окупованих районів Луганської та Донецької областей до сухопутних військ РФ фактично зірвано. У відомстві розповіли, що чоловіки призивного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати «гарматним м’ясом» в армії окупанта.