Мобілізовані на окупованих територіях є переважно «гарматним м’ясом» в армії окупанта

План з мобілізації 26 тис. «резервістів» з території окупованих районів Луганської та Донецької областей до сухопутних військ РФ фактично зірвано. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

У відомстві розповіли, що чоловіки призивного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати «гарматним м’ясом» в армії окупанта.

«Згідно з попередніми планами за рахунок мобілізованих мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО РФ. Це завдання не виконане», – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, на окупованих територіях з особовим складом, який все ж вдалося залучити, не проводяться будь-які вишколи чи інструктажі. Також їх забезпечують непридатною для використання амуніцією та зброєю.

Своєю чергою представники армії держави-терориста, які проводять рекрутинг, обіцяють задіювати «новобранців» до завдань забезпечення контролю над окупованими територіями, охорони доріг та військових об’єктів, покращення оборонних позицій.

«Втім, як показує практика, мобілізовані з ОРДЛО складають найближчий резерв для поповнення втрат підрозділів, які беруть безпосередню участь у бойових діях проти України», – йдеться у повідомленні.

Розвідники також зазначили, що саме мобілізованих з окупованих територій, як найменш цінний «ресурс» використовують для проведення «розвідки боєм» для виявлення позицій українських захисників.

До слова, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що у містах, які повністю чи частково захоплені армією РФ, починається примусова мобілізація у збройні сили агресора.